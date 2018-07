Venda de ingressos para palmeirenses começa nesta quinta-feira

Começam a ser vendidos nesta quinta-feira, às 10 horas, os ingressos para os palmeirenses que quiserem ir ao clássico contra o Corinthians, domingo, às 16 horas, na Arena Corinthians, pela semifinal do Campeonato Paulista. O local de vendas é a bilheteria do estádio do Pacaembu, na Rua Desembargador Paulo Passaláqua (lado par do Tobogã).

Para este jogo, porém, o Corinthians, clube mandante, oferecerá o valor da meia-entrada para todos os torcedores do Palmeiras, independentemente das regras de meia-entrada. Isso significa que o preço único é de R$ 100.

A venda dos ingressos continuará até às 17h desta quinta e, caso ainda haja disponibilidade, seguirá na sexta e no sábado, das 10h às 17h, também na bilheteria do Pacaembu, no mesmo endereço.

O clássico que define o finalista do Campeonato Paulista reúne os dois clubes com as maiores médias de público no torneio. O Corinthians atrai 27.682 pagantes por jogo enquanto o Palmeiras tem a segunda melhor média, com 26777 espectadores por partida. São esperadas cerca de 40 mil pessoas no jogo de domingo.

Serviço:

Bilheteria do estádio do Pacaembu (lado par do Tobogã)

Endereço: Rua Desembargador Paulo Passaláqua, s/n

Pacaembu – São Paulo/SP

Horário de atendimento: dias 16, 17 e 18 de abril, das 10h às 17h