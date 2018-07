Venda de ingressos para UFC Fight Night começa nesta quarta-feira

Os ingressos para o UFC Fight Night, no 21 de março, no Maracanãzinho, começam a ser vendidos nesta quarta-feira, às 10h. As entradas, que variam entre R$ 90 a R$ 860, podem ser adquiridas pela internet, telefone e pontos de vendas espalhados por cinco cidades. As lutas do card principal contarão com 11 brasileiros. Entre eles está Demian Maia, afastado do octógono há nove meses após ser diagnosticado com um problema no ombro direito. O brasileiro da categoria peso médio enfrentará o norte americano Ryan LaFlare, com cartel de 11 vitórias e nenhuma derrota, na principal luta da noite.

No dia do evento, o Maracanãzinho abrirá os portões às 17h30 e o card principal está programado para iniciar às 22h. Todos os setores do ginásio possuem ingressos de meia entrada e, além de Demian Maia, outros famosos lutadores são Erick Silva, Léo Santos, Francisco Massaranduba e Godofredo Pepey. Com exceção de Silva, todos os outros foram relevados pelo programa The Ultimate Fighter, reality show do UFC.

Os bilhetes estarão disponíveis para os seguintes setores: Arquibancada (R$ 180,00 / R$ 90,00 – meia-entrada); Cadeira C (R$ 250,00 / R$ 125,00 – meia-entrada); Cadeira B (R$ 360,00 / R$ 180,00 – meia-entrada); Cadeira A (R$ 460,00 / R$ 230,00 – meia-entrada); Cadeira Premium (R$ 660,00 / R$ 330,00 – meia-entrada); Octógono Premium (R$ 860,00 / R$ 430,00 – meia-entrada); Portadores de Necessidades Especiais (R$ 90,00 – meia-entrada).

Card do evento:

Peso meio-médio: Demian Maia x Ryan LaFlare

Peso leve: Gilbert Burns x Josh Thomson

Peso meio-médio: Erick Silva x Ben Saunders

Peso leve: Leo Santos x Matt Wiman

Peso leve: Leandro Buscapé x Drew Dober

Peso leve: Leonardo Mafra x Chris Carrizosa

Peso leve: Francisco Massaranduba x Akbarh Arreola

Peso Galo Feminino: Amanda Nunes x Shayna Baszler

Peso Pena: Godofredo Pepey x Andre Fili

Peso Pena: Kevin Souza x Katsunori Kikuno

Peso Mosca: Bentley Syler x Fredy Serrano

Peso Leve: Jorge de Oliveira x Christos Giagos