Venda do Blackburn será concluída em novembro

"Ambas as partes estão esperançosas de que a transação será concluída em novembro", disse John Williams, presidente do Blackburn em uma breve nota oficial. Nenhum detalhe financeiro foi divulgado pelo clube que está em 17º lugar no Campeonato Inglês, após nove rodadas, ou pelo Venky''s.

"Nós esperamos ser a primeira empresa indiana a adquirir uma equipe do Campeonato Inglês e estamos particularmente satisfeitos que a equipe seja o Blackburn Rovers, com quem acreditamos que temos muitos valores partilhados e ambições", disse Anuradha J. Desai, presidente do Venky''s, em uma nota oficial.

O grupo Venky''s, que foi criado em 1976, é especializado em criação de frangos. No início do ano, o empresário indiano Ahsan Ali Syed chegou a negociar a compra do Blackburn, mas a negociação não foi concluída.