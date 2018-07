Venda para Copa das Confederações começa com falha

SÃO PAULO- A venda de ingressos para a Copa das Confederações de 2013 começou a ser feita nesta quarta-feira, exclusivamente para donos do cartão de crédito Visa, um dos patrocinadores da Fifa. Mas uma falha técnica atrapalhou o primeiro dia de comercialização dos bilhetes, que acontece somente através do site oficial da entidade.

"Infelizmente, ocorreram alguns problemas técnicos quando a fase de pré-venda dos ingressos para a Copa das Confederações começou", diz comunicado da Fifa, ressaltando que a falha teria afetado 165 pessoas. Mas a entidade explicou que "a prestadora de serviço responsável pelos ingressos, a MATCH Service AG, já resolveu os problemas."

No mesmo comunicado, a Fifa também alerta que a grande procura por ingressos pode fazer com que os interessados tenham que esperar algum tempo no processo de compra até que a venda seja finalizada. Para isso, a entidade criou uma "sala de espera" virtual, na qual prevalece a prioridade de quem entrou antes no serviço online.

Inicialmente, está acontecendo apenas a venda online para os clientes da Visa, que terão até o dia 30 de novembro para fazer a reserva dos bilhetes. Depois, começa a segunda fase da comercialização dos ingressos, entre 3 de dezembro e 15 de janeiro, também através do site da Fifa, mas aberta a todos que estiverem interessados.

Considerada uma prévia do Mundial de 2014, a Copa das Confederações será disputada de 15 a 30 de junho do ano que vem. Das oito seleções participantes, sete já estão definidas: Brasil, Espanha, Itália, Uruguai, Japão, Taiti e México - falta apenas o campeão africano. O sorteio dos grupos do torneio acontecerá no dia 1º de dezembro.

Há duas semanas, a Fifa confirmou que seis cidades brasileiras irão receber os jogos da Copa das Confederações, já como preparação para o Mundial do ano seguinte. Recife corria o risco de ser excluído do torneio, por causa do atraso no estádio, mas será sede junto com Rio, Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte e Salvador.