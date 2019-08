Vendas de camisas de Neymar em Paris caem; Mbappé lidera

A reportagem do Estado ficou ao menos uma hora e meia observando a movimentação de turistas e torcedores na loja oficial do Paris Saint-Germain no número 27 da Champs Élysées, a avenida mais badalada de Paris. Durante este tempo, vários se aproximaram da camisa de Neymar, olhavam o preço (165 euros, aproximadamente R$ 736 reais) e passavam para a camisa ao lado, de Mbappé.

Tanto nesta loja quanto na loja que fica no estádio Parque dos Príncipes, os vendedores, que não quiseram se identificar, disseram que houve queda na comercialização da camisa do número 10 nos últimos dias, mas que as vendas em geral continuam boas, com Mbappé liderando e Neymar no segundo posto de camisas mais vendidas.

O australiano Charlie Yousef, que passou alguns minutos olhando a camisa com interesse, admitiu que “prefere esperar”. Admirador de Neymar, o sul-coreano Lee Jin checou o tamanho, o material, mas preferiu não comprar a camisa número 10. “Pra quê? Ele está deixando o clube”, disse.

Durante o tempo em que a reportagem esteve na loja, o único a realmente comprar foi o americano Daniel Gutierrez, que pediu um tamanho especial. Quando abordado pelo Estado sobre o que o motivara a comprar a camisa e não outra, ele confessou que não entende nada de futebol e que se tratava de uma encomenda de seu filho.

As crianças, ao que parece, são as maiores defensoras pela permanência de Neymar no Paris Saint-Germain. “Neymar é um grande jogador do PSG e deveria ser uma lenda. Acho que ele deve ficar, eu quero que ele fique”, disse o menino inglês Harley Hatcher, de 7 anos, que fez com a sua família o tour PSG Experience, no qual o clube recebe turistas do mundo inteiro em sua sede.

O franco-brasileiro Leandro Sicard, de 10 anos, jogador do clube francês SF Vaucresson e fã de futebol, disse que admirava Neymar quando o craque chegou ao PSG, há dois anos, mas hoje ele está decepcionado. Ainda assim, sua aposta é que ele fica. “Este ano ele vai ficar, mas na próxima temporada vai para o Real Madrid ou para quem possa comprá-lo”.

O israelense Ido Kufman, de 18 anos, fez a visita guiada pelo PSG com seus dois irmãos mais novos, de 11 e 9 anos, e traduzia em hebraico tudo o que o guia falava em inglês. Ele foi também a pessoa do grupo que acertou mais perguntas sobre o time. Ao ser questionado sobre sua aposta quanto ao futuro de Neymar, ele também é do time do “fica”: "Neymar fica, mas simplesmente por uma questão de dinheiro. O PSG não aceitou as propostas até agora. Eles são espertos e não precisam vender Neymar abaixo do valor pelo qual o compraram”.