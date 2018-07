Vendedores ambulantes esperam faturar com Brasil na fria Londres

LONDRES - À medida que se aproxima a noite em Londres e a temperatura vai baixando, os ingleses vão ficando mais encolhidos. Mas, nas proximidades do estádio de Stamford Bridge, palco do amistoso desta segunda-feira entre Brasil e Rússia, tem gente comemorando o frio. São os vendedores de camisas e, principalmente, gorros e cachecóis, que montaram suas barraquinhas com produtos da seleção brasileira, do Chelsea e da seleção russa, estes em quantidade bem menor. Eles esperam que, com o cair da noite, os negócios melhorem.

Isso porque, faltando três horas para o início da partida, o movimento no lado externo do estádio era pequeno. Apenas alguns grupos de brasileiros, a maioria morando na Inglaterra, podiam ser vistos.

O cachecol está valorizado. Custa 25 libras, cerca de R$ 76, seja ele da seleção brasileira - peças em que prevalece o tom amarelo - ou do Chelsea, em azul. Os produtos com os nomes de Oscar, David Luiz e Ramires, os brasileiros do clube, foram levados em grande quantidade pelos vendedores.

Na saída da estação do metrô de Fulham Broadway, que fica ao lado do estádio, o movimento era de alguns cambistas, oferecendo "tickets" para a partida.