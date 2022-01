Vendido ao Newcastle, Bruno Guimarães é uma das 10 maiores negociações de brasileiros; veja lista!

Revelado pelo Athletico-PR, o volante Bruno Guimarães está de casa nova. O jogador, que atualmente está concentrado com a seleção brasileira de Tite, foi anunciado pelo Newcastle, da Inglaterra, por cerca de 52 milhões de euros (aproximadamente R$ 312 milhões). Ele deixa o Lyon, da França, para defender o clube britânico com acordo válido por quatro anos e meio.

"Bruno é um talento extremamente empolgante e tem sido um dos nossos principais alvos, por isso estou muito feliz em contratá-lo", afirmou o técnico Eddie Howe. "Não tenho dúvidas de que nossos torcedores vão gostar muito de vê-lo. Estamos ansiosos para recebê-lo no clube após seu retorno da seleção brasileira", completou.

Com isso, Bruno entra para uma seleta lista de brasileiros. O volante é uma das 10 negociações mais caras envolvendo jogadores do País na história do futebol mundial. Para efeitos de comparação, ele ultrapassa os acordos envolvendo Alex Teixeira e Eder Militão, que foram para o Jiangsu Suning e Real Madrid, respectivamente, por 50 milhões de euros.

A negociação mais cara envolvendo jogadores brasileiros continua sendo a de Neymar, quando ele trocou o Barcelona pelo Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros. Em seguida, aparece Philippe Coutinho, que foi para o Barcelona por 160 milhões de euros. A lista segue com Arthur (Juventus) por 72 milhões; Kaká (Real Madrid, em 2009) por 67 milhões; Alisson (Liverpool) por 62,5 milhões; Oscar (Shanghai SIPG) por 60 milhões; Fred (Manchester United) por 59 milhões; e Hulk (Shanghai SIPG) por 55,8 milhões. Os dados são do site Transfermarkt.

Os valores envolvendo Bruno Guimarães chamam a atenção também porque, segundo o Transfermarkt, o valor de venda do volante de 24 anos seria bem maior do que seu valor de mercado. Ele foi negociado por aproximadamente 50 milhões de euros, tendo um valor estimado de 30 milhões de euros. De acordo com o site, ele seria apenas o 19º brasileiro mais valioso da atual lista. Mesmo assim, o negócio foi feito por valores bem mais acima.

O jogador brasileiro mais valioso hoje no futebol mundial, segundo o mesmo Transfermarkt, é Vinícius Júnior, do Real Madrid. O jogador revelado pelo Flamengo vale, em média, 100 milhões de euros. A lista dos dez brasileiros mais valiosos do mercado tem ainda:

Neymar (90 milhões)

Marquinhos (75 milhões)

Casemiro (60 milhões)

Alisson (60 milhões)

Fabinho (60 milhões)

Gabriel Jesus (60 milhões)

Éder Militão (60 milhões)

Richarlison (55 milhões)

Éderson (50 milhões).

O Newcastle é considera o "novo rico" da Europa em razão da chegada de investidores da Arábia Saudita ao clube. O meia-atacante Joelinton fará dupla brasileira com Bruno na equipe do Newcastle. Joelinton foi contratado junto ao Hoffenheim em 2019, em valor recorde antes mesmo da chegada dos novos investidores. No atual mercado de transferências, o clube inglês também contratou Chris Wood, atacante do Burnley, e Kieran Trippier, lateral do Atlético de Madrid.