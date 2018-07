Vendido ao Santos, Henrique se despede do Cruzeiro Novo reforço do Santos, o volante Henrique se despediu do Cruzeiro nessa sexta-feira. O jogador, contratado no início de 2008, deixa a Toca da Raposa após três anos e sete meses. Fez 179 partidas com a camisa celeste, marcando 12 gols. Na saída, elogiou a oportunidade de inclusive chegar à seleção brasileira.