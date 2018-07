Venezuela é convocada para encarar o Brasil com Otero e sem Seijas

O técnico Rafael Dudamel anunciou nesta quinta-feira a lista de 23 nomes convocados para a seleção venezuelana para as próximas duas partidas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. No dia 6 de outubro, o país duela com o Uruguai, em Montevidéu, e cinco dias depois recebe o Brasil, em Mérida.

Mais uma vez, o meia Rómulo Otero, do Atlético-MG, foi chamado. Com isso, o time mineiro vai bastante desfalcado encarar o Corinthians no dia 5 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro. Além de Otero, não terá Lucas Pratto, chamado pela Argentina, Cazares e Erazo, no Equador, e Rafael Carioca, na seleção brasileira.

Por outro lado, Dudamel deixou novamente de fora o meia Seijas, do Internacional. Titular da Venezuela na Copa América Centenário, o jogador já havia sido desfalque nas partidas contra Colômbia e Argentina, após pedir para não ser convocado. Resta saber se a ausência na lista desta quinta também se deveu a um pedido do atleta.

O time venezuelano precisa de bons resultados nestas duas próximas rodadas para seguir sonhando com alguma possibilidade de ir à Copa do Mundo. Atualmente, ocupa a lanterna das Eliminatórias e somou somente dois pontos, cinco atrás do penúltimo Peru, em oito partidas disputadas.

Confira a convocação da seleção venezuelana:

Goleiros: Dani Hernández (Tenerife-ESP), José Contreras (Deportivo Táchira) e Wuilker Fariñez (Caracas).

Defensores: Alexander González (Huesca-ESP), Víctor García (Nacional-POR), Oswaldo Vizcarrondo (Nantes-FRA), Wilker Ángel (Terek Grozny-RUS), José Manuel Velázquez (Arouca-POR), Jhon Chancellor (Deportivo La Guaira), Yordan Osorio (Zamora), Mikel Villanueva (Málaga-ESP) e Rolf Feltscher (Getafe-ESP).

Meio-campistas: Arquímides Figuera (Deportivo La Guaira), Tomás Rincón (Genoa-ITA), Arles Flores (Deportivo La Guaira), Yangel Herrera (Atlético Venezuela), Aristóteles Romero (Mineros), Jhon Murillo (Tondela-POR), Alejandro Guerra (Atlético Nacional-COL), Adalberto Peñaranda (Udinese-ITA), Juan Pablo Añor (Málaga-ESP), Rómulo Otero (Atlético Mineiro) e Yeferson Soteldo (Zamora).

Atacantes: Salomón Rondón (West Bromwich-ING), Andrés Ponce (Lugano-SUI), Josef Martínez (Torino-ITA) e Yonathan Del Valle (Bursaspor-TUR).