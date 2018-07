Venezuela e Portugal avançam e eliminam últimos asiáticos vivos no Mundial Sub-20

As seleções asiáticas estão fora do Mundial Sub-20, que está sendo realizado na Coreia do Sul. Nesta terça-feira, na abertura das oitavas de final, o Japão e a seleção anfitriã, únicas equipes do continente que avançaram de fase, foram eliminadas por Venezuela e Portugal, respectivamente.

A Coreia do Sul chegou às oitavas de final após conquistar vitórias sobre Argentina e Guiné na fase de grupos e contava com o apoio da sua torcida em Cheonan nesta terça. Porém, acabou sucumbindo diante de Portugal, que triunfou por 3 a 1.

Os portugueses abriram 2 a 0 no primeiro tempo, com os gols marcados por Xadas e Bruno Costa. E Xadas ampliou aos 24 minutos da etapa final. A Coreia do Sul diminuiu com Lee Sang-Heon, mas não evitou a classificação de Portugal, que nas quartas de final vai encarar o vencedor do confronto entre Uruguai e Arábia Saudita, marcado para quarta-feira.

Após vencer os seus três jogos no Grupo B, com dez gols marcados e nenhum sofrido, a Venezuela sofreu nesta terça em Daejeon, ficou no 0 a 0 no tempo regulamentar, mas superou a seleção japonesa por 1 a 0 com o gol marcado por Herrera aos três minutos do segundo tempo da prorrogação. O seu rival na próxima fase vai sair do duelo entre Estados Unidos e Nova Zelândia na quinta.

Além da partida entre uruguaios e sauditas, as oitavas de final do Mundial Sub-20 terão mais dois jogos nesta quarta-feira: Zâmbia x Alemanha e Inglaterra x Costa Rica.

Dono de cinco títulos do Mundial Sub-20, o Brasil não conseguiu se classificar para o torneio que vai ter a sua decisão disputada em 11 de junho.