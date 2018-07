Venezuela surpreende e empata fora com a Colômbia

No jogo disputado no estádio Metropolitano, válido pela terceira rodada da competição, a Venezuela não se abateu por ter sofrido o primeiro gol logo aos 11 minutos de partida, com Freddy Guarín, e teve forças para conseguir a igualdade no placar no segundo tempo, aos 33, com Frank Felstcher.

Agora com quatro pontos em três jogos, a Venezuela ocupa a quinta colocação - os quatro primeiros garantem vaga automática para o Mundial e o quinto lugar jogará uma repescagem contra um representante da Ásia. Com a mesma pontuação, mas apenas com duas partidas, a Colômbia está na terceira posição. A liderança é do Uruguai, com sete pontos.

Pela quarta rodada, na próxima terça, a Venezuela jogará em casa contra a Bolívia. Já a Colômbia fará um difícil duelo contra a Argentina, novamente como mandante.