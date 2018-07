Venezuela surpreende o Chile e vai à semifinal

No único jogo das quartas de final da Copa América que não foi à prorrogação, a Venezuela abriu o placar num primeiro tempo que ela dominou. Depois do intervalo, por conta da entrada de Valdivia, viu o Chile crescer, mandar duas bolas no travessão e empatar. Um gol de Cíchero, porém, decretou a vitória e a classificação.

Nas semifinais de quatro zebras, a Venezuela vai pegar o Paraguai, em Mendoza. Este jogo acontece na quarta-feira. Um dia antes, o Peru joga contra o Uruguai em La Plata. As duas partidas estão programadas para às 21h45 pelo horário de Brasília.

O JOGO - Apesar da menor experiência, foi a Venezuela quem ditou o ritmo do jogo no primeiro tempo. Dentro da sua estratégia de se defender bem e tentar ser efetiva nas poucas vezes em que vai ao ataque, a equipe do técnico César Farías mais uma vez se saiu muito bem.

A primeira chance de gol surgiu aos 4 minutos. Vidal cruzou na área e Sanchez cabeceou. Vega defendeu. A Venezuela respondeu aos 9, com Arango, que girou sobre a marcação e bateu à direita do gol. Em outra tentativa de Arango, aos 13, Bravo fez a defesa.

A Venezuela abriu o placar quando o relógio marcava 34 minutos. Arango cobrou falta da direita e o valente Vizcarrondo cabeceou para as redes. O empate poderia ter vindo aos 44, mas Vega fez boa defesa em desvio de Contreras.

Para a segunda etapa, o Chile voltou com Valdivia no lugar de Carmona. E o palmeirense mudou o jogo. Os chilenos, que até então viam a Venezuela jogar de igual para igual, assumiram completamente o domínio das ações. Só bolas no travessão foram duas: uma de Suazo, outra de Valdivia.

Na terceira, a bola entrou. Assim como no seu lance anterior, Suazo recebeu na direita da área, girou sobre a marcação e bateu forte. A bola explodiu no travessão, mas desta vez voltou para dentro do gol.

O Chile continuou em busca do gol, tentando a virada. Um minuto depois de empatar, Suazo recebeu na área e bateu cruzado, para a linha de fundo. Aos 31, Paredes arriscou de primeira e mandou na rede, pelo lado de fora. Na bola parada, a Venezuela surpreendeu e fez o segundo. Arango bateu falta, Bravo não segurou e Chíchero marcou.

Logo depois, aos 37, Medel, que já tinha um amarelo, levou o segundo ao botar a mão numa bola, parando um contra-ataque, e acabou expulso. Já nos acréscimos, Rincón também levou o vermelho - este direto - e vai desfalcar a Venezuela nas semifinais.

FICHA TÉCNICA:

Chile 1 x 2 Venezuela

Chile - Bravo; Conteras, Ponte, Jara (Paredes) e Isla; Medel, Carmona (Valdivia), Vidal e Jiménez (Muñoz); Sanchéz e Suazo. Técnico - Claudio Borghi.

Venezuela - Vega; Rosales, Perozo, Vizcarrondo e Chíchero; González (Moreno), Lucena, Rincón e Arango; Maldonado (Seijas) e Fedor (Rondón). Técnico - César Farías.

Gol - Vizcarrondo, aos 34 minutos do primeiro tempo. Suazo, aos 24, e Chíchero, aos 34 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Carlos Vera Rodríguez (Equador).

Cartões amarelos - Conteras, Isla, Medel, Vidal e González.

Cartões vermelhos - Rincón e Medel.

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio del Bicentenário, em San Juan (Argentina).