Venezuela vence e se iguala a líderes das Eliminatórias da Copa

SAN CRISTÓBAL - Em jogo encerrado nesta madrugada de quarta-feira (no horário de Brasília), a Venezuela venceu a Bolívia por 1 a 0, em San Cristóbal, e fechará o ano empatado com Argentina e Uruguai na liderança das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2014, que será realizada no Brasil.

O resultado conquistado em casa deixou os venezuelanos com os mesmos sete pontos de uruguaios e argentinos, líderes e vice-líderes, respectivamente. A Venezuela só figura em terceiro lugar por estar em desvantagem no saldo de gols em relação aos rivais. Equador e Chile, com seis pontos cada, aparecem nas respectivas quarta e quinta posições.

Vizcarrondo, aos 26 minutos do primeiro tempo, marcou o gol da vitória sobre os bolivianos, que amargam a última posição do qualificatório da América do Sul para o Mundial, com apenas um ponto em quatro partidas disputadas.

"Tínhamos a responsabilidade de conseguir os três pontos em casa e conseguimos", disse Vizcarrondo, que depois acrescentou: "O mais importante é que mantenhamos a esperança e a cabeça fria para conquistar a meta de nos classificarmos finalmente a um Mundial".

A quinta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas será disputada apenas em junho de 2012, quando a Venezuela irá encarar o líder Uruguai, fora de casa. Já os bolivianos tentarão iniciar, em seus domínios, uma reação na competição diante do Chile. A Argentina, por sua vez, também terá a vantagem de atuar em seu país, diante do Equador, na retomada do qualificatório, enquanto o Peru receberá a Colômbia com o objetivo de deixar a incômoda penúltima posição.