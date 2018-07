Venezuela vence Equador e lidera grupo do Brasil na Copa América

SALTA - Num grupo que tem Brasil e Paraguai, duas das mais fortes seleções da América do Sul, a liderança é da Venezuela. Neste sábado, o time grená conseguiu a sua terceira vitória na história da Copa América ao bater o Equador por 1 a 0, em Salta, pela segunda rodada da competição.

Como Paraguai e Brasil empataram mais cedo, a Venezuela lidera o Grupo B com seus quatro pontos, contra dois dos favoritos. O Equador tem apenas um e precisa de uma vitória sobre o Brasil, na quarta, às 21h45, em Córdoba, para se classificar. A Venezuela precisa apenas de um empate contra o Paraguai, no mesmo dia, às 19h15, em Salta.

O jogo entre os dois azarões do grupo foi muito melhor do que o dos favoritos. Só no primeiro tempo foram dez chutes a gol, a maioria da Venezuela, que parou em três boas defesas de Eligaza. Vega também trabalhou duas vezes e garantiu a igualdade sem gols nos primeiros 45 minutos de jogo.

Na volta do intervalo, o jogo foi mais equilibrado, com os dois times alterando-se na área adversária. O Equador, com a marcação adiantada, levava vantagem. A Venezuela, porém, levou a melhor. Aos 17 minutos, González recebeu perto da meia lua, bateu rasteiro no canto direito rasteiro e Elizaga nem esboçou reação.

Em busca do empate, o Equador buscou o gol durante toda a metade final do segundo tempo, mas falhou na finalização e sofreu a primeira derrota do Grupo B.

VENEZUELA - 1 - Vega; Rosales, Vizcarrondo, Perozo e Chícero; Lucena, Arango, González (Meza) e Rincón; Nicolás Fedor (Rondón) e Maldonado (Giácomo Di Giorgi). - César Farias.

EQUADOR - 0 - Elizaga; Reasco, Araujo, Erazo e Ayoví; Castillo (Quiroz), Noboa, Benítez e Mendéz; Arroyo (Montaño) e Caicedo. - Reinaldo Rueda.

Gol - González; aos 16 minutos do segundo tempo. Árbitro - Walter Quesada (Costa Rica). Renda e público - Não disponíveis. Local - Estádio Padre Ernesto Martearena, em Salta (Argentina).