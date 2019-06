Venezuela x Argentina: transmissão e horário do jogo pela Copa América

Venezuela e Argentina se enfrentam nesta sexta-feira em busca de uma vaga na semifinal da Copa América 2019. A partida será realizada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, às 16h (horário de Brasília). O vencedor pegará o classificado de Brasil x Paraguai.

Onde assistir ao vivo Venezuela x Argentina?

O confronto válido pelas quartas de final da Copa América terá transmissão ao vivo da TV Globo e do SporTV. Os dois canais também passarão online o confronto em seus sites e aplicativos. O Estado fará tempo real da partida.

A seleção venezuelana se classificou após ficar na segunda colocação do Grupo A com cinco pontos. O Brasil foi o líder com sete, enquanto o Peru ficou em terceiro com quatro e a Bolívia foi a última, sem pontos. Na terceira e última rodada da fase de grupos, a Venezuela derrotou a Bolívia por 3 a 1.

Já a Argentina chegou a passar por apuros, mas conseguiu se classificar em segundo no Grupo B, com quatro pontos. A liderança ficou com a Colômbia, enquanto Paraguai (2) e Catar (1) completaram o grupo. A classificação do time argentino foi conquistada com a vitória por 2 a 0 sobre o Catar.