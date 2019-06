Venezuela x Peru: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa América

Em duelo dos outros dois integrantes do Grupo A da Copa América, que também conta com Brasil e Bolívia, Venezuela x Peru estreiam na Copa América 2019 neste sábado, às 16h (horário de Brasília), na Arena Grêmio. Veja mais informações sobre a Copa América.

Onde assistir Venezuela x Peru ao vivo?

Venezuela x Peru terá transmissão ao vivo pelo Sportv. O canal também irá transmitir online pelo seu site e aplicativo. O Estado fará tempo real da partida.

Desfalcada de uma de suas principais estrelas, Adalberto Peñaranda, a Venezuela chega para a Copa América tentando mostrar crescimento no futebol sul-americano. Última colocada nas eliminatórias do continente para a Copa do Mundo da Rússia, a equipe comandada por pelo técnico Rafael Dudamel chega para a competição depois de uma preparação irregular, que teve uma vitória (EUA), uma derrota (México) e um empate (Equador) nos últimos três amistosos.

Depois de conseguir uma vaga para disputar um mundial depois de 35 anos, a seleção peruana chega para a Copa América meta de garantir ao menos uma semifinal. Nos últimos três amistosos que fez, conseguiu apenas uma vitória (Costa Rica) e teve dois revezes (Colômbia e El Salvador). Dirigida por Ricardo Gareca (ex-Palmeiras), a equipe conta com nomes conhecidos do público brasileiro em seu elenco, como o lateral-esquerdo Trauco (Flamengo), o meia Cueva (Santos) e o atacante Paolo Guerrero (Internacional).