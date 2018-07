Venezuelano Arango imita Suárez e morde adversário no México

O meio-campista do Tijuana Juan Arango teve um momento de Luis Suárez neste sábado. O venezuelano mordeu o ombro do defensor Jesus Zavala, do Monterrey, nos minutos finais da derrota do Tijuana, em casa, por 4 a 3, no sábado, em partida válida pelo Campeonato Mexicano.

Após a agressão, Zavala foi ao chão com a mão no ombro esquerdo, mas o árbitro, que não viu o incidente captado pelas câmeras de TV, não tomou nenhuma atitude. E apesar da mordida, Arango não conseguiu evitar a derrota de sua equipe, que continua líder do torneio Clausura, com 23 pontos em 12 partidas. O vice-líder, Veracruz, também perdeu na rodada: 3 a 1 para o Tigres, do atacante brasileiro Rafael Sobis.

Suárez, atacante do Barcelona, ainda está proibido de defender o Uruguai depois de ter mordido o italiano Giorgio Chiellini em partida da Copa do Mundo de 2014, já tendo sido punido anteriormente no Campeonato Inglês por também morder o zagueiro do Chelsea Branislav Ivanovic quando jogava no Liverpool.