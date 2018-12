Venezuelano desbanca Ibrahimovic e Rooney e é eleito o MVP da MLS

A Major League Soccer (MLS) anunciou nesta quarta-feira seu Jogador Mais Valioso (MVP, na sigla em inglês) na temporada 2018. A três dias da final da competição, a principal liga de futebol dos Estados Unidos definiu o venezuelano Josef Martínez, do Atlanta United, como seu maior destaque no ano.

Martínez tem apenas 25 anos e foi a estrela do Atlanta United na temporada. Artilheiro da MLS, ele superou grandes nomes do futebol mundial para ser eleito o MVP da liga, como Zlatan Ibrahimovic, do Los Angeles Galaxy, e Wayne Rooney, do DC United, além de Carlos Vela, ex-Arsenal e atualmente no Los Angeles FC.

O destaque de Martínez no campeonato foi tão grande que ele venceu a eleição de MVP, realizada por jogadores, clubes e profissionais da imprensa dos Estados Unidos, com tranquilidade. O venezuelano ficou com 47,93% dos votos, com ampla vantagem para seu companheiro de equipe, o paraguaio Miguel Almirón, segundo colocado, que teve 15,03%. Ibrahimovic (11,60%) foi o terceiro, seguido por Rooney (7,80%) e Vela (5,29%).

Martínez foi o principal responsável por levar a equipe do técnico Gerardo Martino, ex-seleção argentina e Barcelona, à final da MLS, que acontecerá neste sábado, em Atlanta. O venezuelano marcou 31 gols na temporada, quebrando o antigo recorde de 27 de Roy Lassiter, Chris Wondolowski e Bradley Wright-Phillips.

O atacante se tornou apenas o primeiro venezuelano a ser eleito o MVP da MLS. Em 23 edições da liga, nomes como Valderrama (1996), Etcheverry (1998), Tony Meola (2000), Guillermo Barros Schelotto (2008), Landon Donovan (2009), Robbie Keane (2014), Sebastian Giovinco (2015) e David Villa (2016) já foram premiados.