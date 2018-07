Venezuelanos celebram classificação histórica na Copa América

Depois de derrotar o Chile por 2 x 1 com gols de Oswaldo Vizcarrondo e Gabriel Cichero, a Venezuela chegou pela primeira vez entre os quatro melhores da América, em uma Copa de resultados inesperados, onde foram eliminados a anfitriã Argentina e o Brasil, campeão dos últimos dois torneios.

"A Venezuela deixou de ser a 'cinzenta' do futebol: hoje mostramos isso", disse o venezuelano Saúl Báez em uma concorrida praça da capital Caracas, vestido com a camiseta vinho tinto da seleção.

Milhares de veículos lotavam as principais vias de Caracas, soando suas buzinas e acenando bandeiras do país com as cores amarelo, azul e vermelho, enquanto fogos de artifício iluminavam o céu da cidade.

"Foi muito duro, mas ganhamos (do Chile). Estamos fazendo história", gritou outro torcedor.

Até o presidente Hugo Chávez, que voltou no sábado a Cuba para receber quimioterapia como parte de seu tratamento contra o câncer, se animou para comentar o jogo por meio de sua conta no Twitter @chavezcandanga.

"Fidel (Castro) veio e trouxe a sorte à Vinho Tinto. Cantou o (primeiro) gol e adivinhou a vitória", escreveu em sua conta na rede social.

"Glória ao bravo povo. Prestemos tributo supremo a nossos garotos e à gloriosa Vinho Tinto. Viva a Venezuela!", acrescentou ao fim do jogo.

Depois de derrotar o Chile, a Venezuela conseguiu somar quatro vitórias em todas as suas participações na Copa América.

A seleção vinho tinto se superou no torneio e se classificou invicta como segunda do grupo composto por Brasil, Paraguai e Equador.

Na quarta-feira, enfrentará o Paraguai por uma vaga na final do torneio de seleções mais antigo do mundo.

A Venezuela é a única seleção do Conmebol que não participou nunca de uma Copa do Mundo e junto com o Equador e o Chile nunca venceu uma Copa América.

