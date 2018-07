'Venho fazendo um bom papel', diz Ronaldinho Gaúcho no Flamengo

RIO - Criticado por estar longe de reeditar o grande futebol que um dia o fez ser eleito por duas vezes o melhor jogador do mundo, Ronaldinho Gaúcho afirmou nesta sexta-feira que está satisfeito com o desempenho que vem apresentando com a camisa do Flamengo. Campeão carioca pelo clube neste ano, ele iniciou o Campeonato Brasileiro com uma bela atuação na goleada por 4 a 0 sobre o Avaí, em Macaé (RJ), no último sábado, e agora mira a conquista da competição nacional.

"Acho que venho fazendo um bom papel e por isso estou mais do que tranquilo em relação às críticas. Começamos muito bem o Brasileiro e vamos continuar trabalhando para manter esta sequência", ressaltou o meia-atacante, em entrevista ao site oficial do Flamengo.

E Ronaldinho se mostrou otimista para o confronto deste domingo, contra o Bahia, em Salvador, pela segunda rodada do Brasileirão. O craque acredita que o fato de o rival ter a obrigação de buscar a vitória em seus domínios poderá ceder mais espaços a ele nos contra-ataques.

"Teremos um bom jogo contra o Bahia e espero poder voltar a fazer mais uma boa atuação. Até porque gosto e costumo atuar bem fora de casa também. Vai ser um bom jogo", prevê o jogador, que fez apenas seis gols neste ano, sendo quatro no Campeonato Carioca, um na Copa do Brasil e outro no Brasileirão.