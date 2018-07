Vento forte rouba a cena e Figueirense e Inter não saem do 0 a 0

No único jogo do Brasileirão neste meio de semana, Figueirense e Internacional empataram por 0 a 0 no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. A noite de vento forte na capital catarinense e os inúmeros desfalques nos dois times prejudicaram o espetáculo.

Com o resultado, o Inter permanece na 14ª posição, com nove pontos, e o Figueirense vem na cola, em 15º, com 8 pontos. O clube catarinense fica na torcida contra Santos e Flamengo para não terminar a oitava rodada na zona de rebaixamento.

Apesar de protagonista, o forte vento não impediu que as equipes buscassem o gol na primeira etapa. Ao todo foram 13 finalizações, sendo sete para o time da casa e seis do visitante. A chance mais clara esteve com os gaúchos. Aos 38 minutos, Anderson achou William entrando livre na área pela direita, mas o lateral desperdiçou mandando pra fora.

A melhor oportunidade do Figueirense veio já no início do segundo tempo. Elias aproveitou bola alçada na área e mandou a bomba. Alisson esticou o braço esquerdo para fazer um milagre. O lance, que aumentou a expectativa de gols, foi o único da segunda etapa. Ambas as equipes exageraram nos erros e diminuíram o ritmo até o apito final.

Com elencos desgastados, Figueirense e Inter terão um período de descanso até o próximo compromisso. A equipe catarinense joga fora de casa no dia 27 de junho (sábado) contra o Corinthians, a partir das 21h. O Inter para por dez dias até receber o Santos, no Beira-Rio, um dia depois.

FICHA TÉCNICA:

FIGUEIRENSE 0 X 0 INTERNACIONAL

FIGUEIRENSE - Alex Muralha; Leandro Silva, Thiago Heleno, Bruno Alves, Cereceda; Dener, França (Thiago Santana), Ricardinho, Yago (Jefferson); Clayton e Elias (Everaldo). Técnico - Argel Fucks.

INTERNACIONAL - Alisson; William, Alan Costa, Ernando, Artur (Alan Ruschel); Rodrigo Dourado, Anderson, Alex (Taiberson), Jorge Henrique; Lisandro López (Vitinho) e Rafael Moura. Técnico - Diego Aguirre.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Leandro Silva, Clayton, Bruno Alves, França (Figueirense); Jorge Henrique, Rodrigo Dourado (Internacional).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).