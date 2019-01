Veranópolis x Internacional: veja como assistir ao vivo pela TV

Com um início de temporada pouco inspirador, Veranópolis e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), no estádio antônio David Farina, em Veranópolis, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho (veja a tabela).

Veranópolis x Internacional terá transmissão do canal Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. As duas equipes não fazem um bom estadual. O Inter aparece na modesta sétima colocação, com três pontos, e logo abaixo vem o Veranópolis, que somou apenas dois pontos.

Na última rodada, o Veranópolis empatou em casa com o Aimoré, enquanto o Internacional tropeçou longe de seus domínios e foi derrotado pelo São José por 2 a 0.

Veja os últimos resultados do Inter

27/01: São José 2 x 0 Inte´r - Gaúcho

24/01: Internacional 1 x 2 Pelotas - Gaúcho

20/01: São Luiz 0 x 1 Internacional - Gaúcho

Próximos jogos do Internacional

30/01: Veranópolis x Internacional - Gaúcho

04/02: Internacional x Brasil de Pelotas - Gaúcho

10/02: Juventude x Internacional - Gaúcho

17/02: Internacional x Caxias - Gaúcho