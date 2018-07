Vermaelen desfalca o Arsenal até o fim da temporada

A informação foi confirmada nesta quinta-feira pelo técnico Arsène Wenger. "O tempo de recuperação (de Thomas Vermaelen) será de cerca de três semanas. Então, a temporada acabou para ele", lamentou o treinador.

Como William Gallas ainda está contundido e Johan Djourou não se recuperou totalmente de uma lesão no joelho, o Arsenal pode ter apenas os zagueiros Sol Campbell e Mikael Silvestre para os últimos confrontos.

A derrota para o Tottenham por 2 a 1, aliás, afastou o Arsenal do título do Campeonato Inglês. Faltando quatro rodadas, a equipe está na terceira posição com 71 pontos, seis atrás do líder Chelsea.