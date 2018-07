Vermaelen recebe alta e pode finalmente fazer sua estreia pelo Barcelona Mais de oito meses depois de ter sido contratado, o zagueiro Thomas Vermaelen finalmente está próximo de fazer sua estreia oficial com a camisa do Barcelona. Recuperado de uma grave lesão na perna direita, o belga recebeu alta médica e está à disposição do técnico Luis Enrique. Não se sabe, no entanto, se ele será relacionado já para o duelo diante do Getafe nesta terça-feira, pelo Campeonato Espanhol.