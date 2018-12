Vermaelen sofre lesão muscular e será desfalque no Barcelona por um mês

O zagueiro Thomas Vermaelen foi diagnosticado com uma lesão no músculo posterior da perna esquerda e, por isso, vai ficar indisponível por aproximadamente um mês no Barcelona. O defensor belga se machucou durante a partida contra o Levante, neste domingo, quando foi substituído aos sete minutos do segundo tempo.

Na atual temporada, Vermaelen soma três jogos pelo Campeonato Espanhol, um pela Copa do Rei e dois pela Liga dos Campeões da Europa. O zagueiro enfrenta a concorrência de Clément Lenglet, Samuel Umtiti e Gerard Piqué, que são as opções mais utilizadas pelo técnico Ernesto Valverde.

Apesar da baixa de Vermaelen contra o Levante, o Barcelona não teve dificuldade na partida, válida pela 16.ª rodada do Campeonato Espanhol. Lionel Messi marcou três gols e deu duas assistências, para Luis Suárez e Gerard Piqué, na vitória por 5 a 0, fora de casa.

O time catalão lidera o torneio com 34 pontos, três a mais do que Sevilla e Atlético de Madrid, segundo e terceiro colocados, respectivamente. Na Liga dos Campeões, o Barcelona foi sorteado para enfrentar o Lyon nas oitavas de final.