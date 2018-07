Vermaelen vai operar e desfalcará Barcelona por até cinco meses

Contratado pelo Barcelona junto ao Arsenal em agosto, o defensor Thomas Vermaelen sequer conseguiu estrear pelo time em uma partida oficial até agora. E nesta quinta-feira o clube espanhol anunciou que o jogador belga será submetido a uma cirurgia na perna direita, na próxima terça, na Finlândia, e terá de ficar de quatro a cinco meses afastado dos gramados.

O Barça revelou que o atleta será operado pelo médico Sakari Orava para curar uma lesão do músculo semitendíneo da perna direita. Ele vem sendo atrapalhado por este problema desde a Copa do Mundo, na qual atuou pela Bélgica nos dois primeiros jogos da competição e depois desfalcou a equipe até as quartas de final, fase em que o país caiu diante da Argentina em solo brasileiro.

Desde quando foi contratado pelo Barça, o jogador de 29 anos de idade até agora só atuou pela equipe em um amistoso, no qual esteve em campo por cerca de uma hora, e agora o clube amargará um longo tempo de afastamento do defensor.

O investimento na contratação de Vermaelen acabou não se justificando como o Barça gostaria, pois o time catalão só poderá contar com o atleta estreando no final desta temporada europeia, caso o tempo previsto de recuperação se confirme.