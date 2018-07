Verón aceita pedido do Estudiantes e adia aposentadoria

Verón anunciou em outubro a sua decisão de deixar o futebol no final deste ano, após o encerramento do Torneio Apertura do Campeonato Argentino, marcado para este fim de semana. Agora, porém, o jogo entre Estudiantes e Union, neste domingo, não será mais o último do meio-campista argentino.

Durante a semana, alguns dos líderes do elenco do clube, incluindo o volante Rodrigo Baña e o atacante Gaston Fernández, pediram para que Verón repensasse a sua decisão. "Tomei a decisão de seguir. Estou tranquilo por ficar mais estes seis meses no clube", anunciou.

Verón sofre com problemas físicos e neste ano precisou realizar uma cirurgia no tornozelo. Um dos destaques do Estudiantes na conquista da Libertadores de 2009, o meia está em sua segunda passagem pelo clube argentino. Ele também atuou no futebol europeu, em clubes como Manchester United e Inter de Milão. Pela seleção da Argentina, Verón disputou as Copas do Mundo de 1998, 2002 e 2010.