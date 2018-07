Verón desiste da aposentadoria e volta ao Estudiantes

LA PLATA - Juan Sebastian Verón está de volta ao futebol. Depois de ficar um ano parado, ele desistiu da aposentadoria e assinou contrato nesta quinta-feira para retomar a carreira no Estudiantes, clube que defendia quando abandonou os gramados. Aos 38 anos, o volante argentino acertou um vínculo de um ano.

Verón tinha encerrado a carreira em junho do ano passado. Mas voltou a treinar no começo deste mês no Estudiantes, time da cidade argentina de La Plata. Agora, depois de sentir que está em forma e motivado para jogar profissionalmente, ele acabou assinando contrato - e pretende doar seu salário.

Ele começou no próprio Estudiantes, passou pelo Boca Juniors entre 1995 e 1996 e seguiu de lá para a Europa, onde jogou na Sampdoria, Parma, Lazio, Manchester United, Chelsea e Inter de Milão. Voltou a La Plata em 2006, para jogar no time do coração e levá-lo à sua quarta conquista de Libertadores.

O volante também foi um dos destaques da seleção da Argentina por muitos anos. Ao todo, disputou três edições da Copa do Mundo, em 1998, 2002 e 2010, quase sempre como referência no meio-de-campo do time argentino.