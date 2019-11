Gabriel Veron passa a treinar com os profissionais do Palmeiras

O técnico Mano Menezes, do Palmeiras, vai passar a acompanhar mais de perto o atacante Gabriel Veron, de 17 anos. O garoto se apresentou nesta segunda-feira na Academia de Futebol e passará nos próximos dias a treinar com o elenco principal, para iniciar o processo de adaptação e integração ao time, que será concretizado no começo do próximo ano.

Destaque das categorias de base do clube, Veron se destacou neste mês na conquista do Mundial sub-17 da seleção brasileira, ao ser escolhido pela Fifa como o craque do torneio. O jogador comemorou no último fim de semana o título do Campeonato Paulista sub-20, diante do Red Bull. O atacante marcou duas vezes na vitória por 3 a 0 em Bragança Paulista.

Na manhã desta segunda-feira o jogador esteve na Academia de Futebol e participou do trabalho regenerativo junto com o time profissional, que no domingo perdeu por 2 a 1 para o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Já a partir de terça-feira, o garoto passa a trabalhar junto com os demais, com possibilidade de ser utilizado por Mano nos quatro compromissos restantes da temporada.

Além da equipe principal, Veron vai integrar o time da base em alguns compromissos restantes em 2019. Na semana passada o jogador renovou contrato com o clube até 2024, com uma multa rescisória ajustada para R$ 279 milhões. Junto com Veron, o clube promete utilizar mais revelações da base. Estão previstas as presenças do lateral-esquerdo Esteves, os volantes Patrick de Paula e Gabriel Menino, o atacante Angulo, entre outros.