Verón revela convite da AFA para coordenar base da seleção argentina

Juan Sebastián Verón está de volta à seleção da Argentina. Pelo menos foi o que ele afirmou nesta sexta-feira ao revelar convite da Associação de Futebol Argentino (AFA) para ser o novo coordenador das equipes de base da seleção. Aos 42 anos, e ainda em atividade como jogador, Verón praticamente confirmou que aceitará o convite, em entrevista ao canal de TV TyC Sports.

"A ideia é dar foco aos times juvenis", afirmou Verón, que é jogador e presidente do Estudiantes. Sem comentar a negociação para ocupar o cargo na AFA, ele disse que para o acerto faltam apenas detalhes. "Ainda precisamos conversar sobre algumas coisas. Mas tivemos uma boa conversa, com a presença do presidente da AFA", declarou o jogador, referindo-se ao novo mandatário da entidade, Claudio Tapia.

A provável contratação de Verón por parte da AFA faz parte dos planos de renovação da entidade. O novo presidente quer aproveitar a longa experiência do meio-campista para concentrar esforços nos times juvenis da seleção. "A seleção precisa de qualidade, não é um gasto, é um investimento", disse o jogador, que teve longa passagem pela seleção. Também defendeu clubes europeus, como Chelsea, Manchester United e Inter de Milão.