Veron tem lesão confirmada e desfalca Palmeiras; Felipe Melo já trabalha com bola

Poucas horas depois de derrotar o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no domingo, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, os jogadores do Palmeiras "viraram a chave" e se reapresentaram nesta segunda-feira já pensando no duelo contra o América-MG, nesta quarta, em Belo Horizonte, pela rodada de volta das semifinais da Copa do Brasil.

A notícia ruim para o técnico português Abel Ferreira foi a confirmação da lesão de Gabriel Verón. Depois de deixar o jogo de domingo com dores, o atacante foi submetido a exames nesta segunda-feira, teve diagnosticada uma lesão na coxa direita e já iniciou tratamento no Núcleo de Saúde e Performance do clube. Será desfalque contra o América-MG e pode ficar de fora da partida contra o River Plate, na Argentina, na próxima semana, pelas semifinais da Copa Libertadores.

Quem apareceu em campo nesta segunda-feira foi Felipe Melo. O volante já iniciou a sua transição física para tentar voltar ao Palmeiras ainda nesta temporada. O jogador fez trabalhos com bola e deu alguns trotes para fortalecer o tornozelo esquerdo, recém-operado.

Outras novidades do dia foram o lateral-direito Mayke e o atacante Rony. O primeiro sentiu um edema na coxa esquerda contra o Internacional, no último dia 19, e foi desfalque diante do América-MG e do Red Bull Bragantino. Já Rony foi preservado contra o time do interior paulista e deve retornar nesta quarta-feira.

No gramado, a comissão de Abel Ferreira comandou movimentações técnicas em campo reduzido. Na primeira, enquanto uma equipe tinha de roubar a bola e sair pelos lados (objetivando finalizar em mini-metas), a outra tinha de trocar passes e arrematar em uma baliza com um goleiro. Na sequência, a atividade foi com dois arqueiros. Na parte final, os atletas aprimoraram finalizações da entrada da área e após cruzamentos laterais.

Emerson Santos, Marcos Rocha, Raphael Veiga e Willian, que entraram no decorrer do confronto contra o Red Bull Bragantino, participaram da atividade com o restante do elenco. Os titulares fizeram trabalhos regenerativos na parte interna da Academia de Futebol.

O meia Zé Rafael, também poupado da última rodada do Brasileirão, seguiu fortalecendo a parte física na parte interna do CT e segue como dúvida para o jogo deste meio de semana. O Palmeiras encerra a preparação na tarde desta terça-feira.