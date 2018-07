Verona anuncia contratação de Fernandinho

Depois de muita especulação, o Verona finalmente anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante Fernandinho, que estava no Grêmio. O brasileiro chega à Itália emprestado pelo clube gaúcho até o fim da atual temporada europeia, no meio do ano. Os valores envolvidos na negociação não foram divulgados.

Fernandinho chegou ao Grêmio no meio do ano passado para solucionar um problema da equipe, que não encontrava um parceiro para Barcos no ataque. No entanto, decepcionou. Nos 13 jogos em que atuou, sendo três como titular, não marcou nenhum gol. O rendimento muito abaixo do esperado fez com que o jogador terminasse a temporada no banco de reservas.

Ainda assim, o Verona decidiu apostar no futebol de Fernandinho e terá a opção de compra com valor já fixado ao fim do empréstimo - a quantia não foi revelada. A esperança é que o jogador reviva seus melhores dias, como no Barueri, no São Paulo e no Atlético-MG.

No Verona, Fernandinho encontrará o goleiro Rafael, o zagueiro Rafael Marques, o meio-campista Gustavo Campanharo e o atacante Nenê, todos brasileiros. Ele também terá como companheiros de equipe, e de setor, o argentino Javier Saviola e o italiano Luca Toni.