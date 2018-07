Verona confirma Delneri como substituto de técnico demitido após 5 anos no cargo Luigi Delneri foi anunciado oficialmente nesta terça-feira como novo técnico do Verona, que na última segunda anunciou a demissão de Andrea Mandorlini. Este último estava no cargo há mais de cinco anos, mas não resistiu à péssima campanha do time nesta temporada 2015/2016 do Campeonato Italiano.