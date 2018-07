Verona demite técnico que estava no cargo há mais de cinco anos Foram mais de cinco anos no comando do Verona, mas Andrea Mandorlini não resistiu à péssima campanha da equipe na temporada 2015/2016 do Campeonato Italiano e foi demitido nesta segunda-feira. O treinador pegou o clube em meio à terceira divisão e o levou até a elite do país.