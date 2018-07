Verona fará excursão no Ceará e vai pegar o Fluminense

VERONA - Não serão apenas as 31 seleções da Copa do Mundo que virão ao Brasil em junho. Nesta segunda-feira, o Verona, que disputa a primeira divisão do Campeonato Italiano, informou que fará uma excursão pelo Ceará.

A equipe chega ao País na próxima sexta-feira e realizará três amistosos. De acordo com a programação, divulgada nesta segunda-feira, o primeiro amistoso do Verona é contra o Fortaleza, no Estádio Alcides Santos, casa do clube cearense, sábado, às 16h locais.

Depois, na terça-feira, às 20h, a equipe entra em campo contra o Fluminense, em Sobral, interior do Ceará. No site do Flu, só consta a programação do time até o domingo, quando a equipe enfrenta o Inter, em Macaé, a última rodada do Brasileiro antes da parada para a Copa.

A tendência, porém, é o clube usar seu time principal, que vai seguir treinando, uma vez que, no domingo seguinte, encara a Itália em Volta Redonda.

O Verona fecha o giro pelo Ceará enfrentando o Icasa, quinta-feira, no Romeirão, em Juazeiro do Norte. Decido colocado no Italiano, o Verona tem no elenco o goleiro Rafael (ex-Santos), o lateral Rafael (ex-Grêmio), o meia Marquinho (ex-Roma) e o volante Rômulo (ex-Cruzeiro), que está com a seleção italiana. Luca Toni é o craque do time.