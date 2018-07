Verona ganha e enfrenta a Juventus na Copa da Itália

Atual tricampeã do Campeonato Italiano, a Juventus persegue o título da Copa da Itália, que não acontece desde 1995. Nesta terça-feira, a equipe de Turim conheceu quem será a sua adversária na estreia da competição, já nas oitavas de final. Será o Verona, clube da primeira divisão, que bateu o Perugia, da segunda, por 1 a 0, em Verona.

O gol da classificação do Verona foi marcado pelo meia argentino Javier Saviola, em cobrança de pênalti, aos 17 minutos do primeiro tempo. Com a vaga, muito comemorada pelos jogadores, o time já sabe que enfrentará a Juventus no dia 14 de janeiro.

Na Copa da Itália, os oito primeiros colocados da última edição do Campeonato Italiano entram direto nas oitavas de final. Assim, outro clube que conheceu seu rival nesta terça foi o Milan, que terá pela frente o Sassuolo, vencedor do duelo contra o Pescara, da segunda divisão, por 1 a 0.

Nesta quarta, mais três partidas serão realizadas. Os jogos são: Atalanta x Avellino (vencedor encara a Fiorentina), Empoli x Genoa (para encarar a Roma) e Udinese x Cesena (rival do Napoli, o atual campeão da Copa da Itália). Na quinta, os confrontos restantes são Cagliari x Modena (adversário do Parma) e Sampdoria x Brescia (rival da Internazionale).