Verona oficializa contratação do lateral Cláudio Winck O lateral-direito Cláudio Winck vai atuar no Verona na próxima temporada do futebol europeu. Nesta terça-feira, o clube italiano confirmou a contratação do jogador, que pertence ao Internacional e chega cedido por empréstimo, com a opção de ser adquirido após o encerramento desse acordo.