Verona vence clássico contra Chievo e deixa penúltimo lugar no Italiano

Em recuperação, o Verona venceu o clássico contra o Chievo por 1 a 0 neste sábado, no estádio Marcantonio Bentegodi, pela 28.ª rodada do Campeonato Italiano e ganhou mais fôlego na luta para permanecer na primeira divisão.

O gol solitário da vitória foi marcado pelo zagueiro Caracciolo, no começo da segunda etapa. O triunfo, o segundo seguido na competição, tira o Verona da vice-lanterna e o coloca na 18ª posição, com 22 pontos, a um do SPAL, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Chievo é o 15º colocado, com 25 pontos, e liga o alerta contra o descenso.

O clássico de Verona foi a única partida deste sábado. A rodada foi aberta na última sexta-feira, com a vitória da Roma por 3 a 0 sobre o Torino e continua no domingo. Destaque para o líder Napoli, que precisa vencer a Inter de Milão para não deixar a Juventus "roubar" a primeira colocação. Após se classificar às quartas de final da Liga dos Campeões, a equipe de Turim vai com moral para encarar a Udinese e seguir em busca do heptacampeonato.

Vale lembrar que seis dos sete jogos da rodada passada da competição, a 27.ª, que foram adiados no último domingo por causa da trágica morte do zagueiro Davide Astori, da Fiorentina, foram oficialmente reagendados pela liga italiana para os dias 3 e 4 de abril. Apenas a nova data do clássico entre Milan e Inter de Milão ainda não foi remarcada, pois depende do avanço ou não do primeiro destes times na Liga Europa.