Verratti testa positivo para covid-19 e desfalca o PSG em partidas decisivas

No dia em que confirmou o retorno de Neymar, o técnico Maurício Pochettino ganhou um importante desfalque no Paris Saint-Germain para sequência de jogos decisivos. O meia italiano Marco Verratti testou positivo para a covid-19 pela segunda vez em dois meses e ficará em isolamento.

"Após o último teste de PCR Sars-Cov2, Marco Verratti é confirmado como positivo. Ele, portanto, respeitará o isolamento e estará sujeito ao protocolo de saúde adequado", informou o PSG em suas redes sociais.

Verratti pode perder até quatro jogos. Neste sábado, a equipe encara o Lille em confronto direto pela liderança do Campeonato Francês. Ambos somam 63 pontos e quem vencer dará enorme passo para a conquista restando sete rodadas. O armador também não encara o Estrasburgo, no dia 10.

Na quarta-feira, os franceses vão até a Alemanha encarar o Bayern de Munique no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Somar um resultado bom é importante para sonhar com a vaga no Parque dos Príncipes. Verratti é o responsável por servir os atacantes Neymar e Mbappé e peça vital no esquema.

Como o duelo de volta frente os alemães ocorre apenas no dia 13, o PSG ainda conta com o jogador nesse jogo. Para isso, espera que o armador se recupere em, no máximo, 10 dias.