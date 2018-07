Verratti e De Rossi são cortados da Itália nas Eliminatórias da Euro

Lesionado, o volante Marco Verratti foi cortado da seleção italiana nesta quinta-feira e assim acabou sendo confirmado como desfalque da equipe que enfrenta a Croácia, nesta sexta, em Split, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2016. O corte de Verratti já era esperado, mas o time nacional amargou outro desfalque de peso para o duelo nesta sexta, pois o meia De Rossi, peça-chave da seleção, também acaba de ser oficialmente descartado do confronto.

A Federação Italiana de Futebol (FIGC, na sigla em italiano) informou nesta sexta que Verratti deixou a concentração da Itália em Zagreb já na quinta e voltou ao Paris Saint-Germain, clube que defende, para ser submetido a novos exames. Ele sofreu uma lesão na panturrilha. A entidade, porém, não forneceu detalhes sobre o corte de De Rossi, que aparentemente se lesionou no treino de quinta-feira.

Já temendo a provável ausência de Verratti, o técnico Antonio Conte já havia convocado o meia-campista Giacomo Bonaventura, do Milan, para os dois próximos compromissos da seleção - após encarar os croatas, os italianos farão amistoso contra Portugal, em Gênova.

Além de não poder contar com Verratti, a Itália tem Buffon como dúvida para o confronto desta sexta, depois de o goleiro ter lesionado o cotovelo na final da Liga dos Campeões, no último sábado, em Berlim, onde caiu com a Juventus por 3 a 1 diante do Barcelona.

E a seleção ainda amargou outros dois cortes nesta semana de preparação para o jogo com a Croácia. O zagueiro Andrea Barzagli, da Juventus, e o atacante Simona Zaza, do Sassuolo, foram cortados na última segunda-feira por Conte também em razão de lesões. No mesmo dia, o defensor Francesco Acerbi, do Sassuolo, foi chamado pelo treinador.

O jogo desta sexta é decisivo para a Itália, que está dois pontos atrás justamente da Croácia no Grupo H das Eliminatórias da Eurocopa. O duelo será disputado com portões fechados para a torcida depois de a seleção croata ser punida por causa do comportamento inadequado de parte de seus torcedores, que proferiram ofensas racistas na goleada por 5 a 1 sobre a Noruega, em março. Antes disso, em novembro, a partida que a Croácia fez diante da seleção italiana, em Milão, precisou ser interrompida por duas vezes por causa de sinalizadores atirados em campo pelos seus torcedores.