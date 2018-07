Verratti é mais um desfalque para a Itália no jogo contra a Croácia

O técnico Antonio Conte terá mais um problema para escalar a Itália diante da Croácia, neste domingo, pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2016. O volante Marco Verratti sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e não terá condições de atuar no duelo que acontecerá no estádio Giuseppe Meazza.

Verratti sentiu a lesão nesta quarta-feira durante um treinamento da seleção, precisou deixar a atividade e foi descartado pelo departamento médico. Pelo menos até o momento, Antonio Conte não anunciou nenhum substituto para o já combalido meio de campo italiano.

Além de Verratti, Pirlo tem uma lesão na coxa esquerda e está fora da partida, assim como Montolivo, que ainda não retornou de uma cirurgia na perna esquerda. Com isso, De Rossi e Marchisio deverão ser titulares no domingo, com Bonaventura e Candreva como opções no banco de reservas.