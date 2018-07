Verratti passará por cirurgia e vai desfalcar a Itália na Eurocopa O técnico Antonio Conte terá que lidar com mais um desfalque no meio de campo da seleção italiana para a Eurocopa deste ano, na França. O volante Marco Verratti, do Paris Saint-Germain, terá que ser submetido a uma cirurgia e, por isso, não terá condições de estar com seu país no torneio que acontecerá de 10 de junho a 10 de julho.