Versão Sub-19 da Liga dos Campeões começa nesta terça-feira

SÃO PAULO - A tradicional Liga dos Campeões da Europa terá uma versão sub-19, a Youth League. O torneio, que se inicia nesta terça-feira, vai contar com as equipes de base dos 32 clubes que participarão da versão profissional. E vai dar a oportunidade de jovens de até 19 anos mostrarem seu futebol ao mundo.

A Uefa, entidade que organiza o futebol na Europa, já promove torneios para seleções de base. Mas esta será a primeira competição do tipo, realizada com clubes. Segundo o secretário geral da Uefa, Gianni Infantino, o torneio tem o objetivo de dar aos jovens jogadores maior experiência, “que sirva de ponte para chegarem à equipe principal”, disse.

Para o ex-jogador Michael Owen, que se destacou no cenário internacional aos 17 anos, quando estreou pelo Liverpool da Inglaterra, o torneio é “uma grande oportunidade para os jovens testarem suas qualidades frente a alguns dos melhores clubes e jogadores da Europa”.

Já o meio de campo do Arsenal da Inglaterra, Mesut Özil, destaque da Copa do Mundo de 2010 pela seleção alemã, mostra-se entusiasmado com a competição: “Quanto mais cedo se tiver uma experiência como essa, mais positivo será para o desenvolvimento do jogador”, completou.

A fase de grupos do torneio Sub-19 vai ocorrer nos moldes da versão profissional da Liga dos Campeões. As chaves serão iguais na primeira fase, as finais serão disputadas em forma de mata-mata e os times que se enfrentarão serão escolhidos por sorteio livre.