Versátil e goleador, Cícero ganha a confiança de Leão

PRESIDENTE PRUDENTE - Jogador mais versátil do time de Emerson Leão, Cícero provou no clássico contra o Palmeiras, em Presidente Prudente, que a fase artilheira persiste mesmo atuando um pouco mais longe da área. No empate por 3 a 3, ele foi um dos destaques do time tricolor e marcou o primeiro gol. O desafio agora, porém, é conquistar a torcida do São Paulo.

Leão rasga elogios ao meia, que havia marcados dois gols ao atuar como atacante no lugar de Willian José, contra o Bragantino (em jogo que também terminou empatado por 3 a 3). "O Cícero tem sido destaque há muito tempo. Há pessoas que não gostam do futebol dele, mas eu gosto", garantiu o treinador, que colocou o meia como armador no Prudentão.

Cícero já admitiu que prefere atuar como segundo volante, posição em que garante que rende mais, mas tem mostrado oportunismo à frente e já marcou cinco gols na temporada - é o segundo artilheiro da equipe, atrás de Willian José, que fez 8.

"A gente sempre incentiva o Cícero a fazer várias funções e uma das que ele faz bem é a de goleador", elogia Leão.