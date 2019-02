Versátil, Fabinho ganha elogios de Klopp no Liverpool

Ganhando cada vez mais espaço no Liverpool, o brasileiro Fabinho recebeu elogios do técnico Jürgen Klopp nesta sexta-feira, às vésperas do clássico com o Manchester United, no domingo, pelo Campeonato Inglês. O treinador disse que Fabinho vem se tornando decisivo para o time por poder atuar tanto como volante quanto como zagueiro.

O brasileiro deu demonstração de sua versatilidade no duelo do Liverpool contra o Bayern de Munique, na terça-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Com seguidos problemas de lesão no elenco, Klopp precisou escalar Fabinho formando dupla de zaga com Joel Matip.

A improvisação deu certo. Sem ter sua defesa vazada, o Liverpool ficou no 0 a 0. A atuação de Fabinho na zaga também vinha sendo opção nos jogos do Campeonato Inglês, no qual o time briga pela liderança com o Manchester City.

"É ótimo tê-lo como opção para as duas posições, mas seu lugar natural é o meio-campo", avaliou Klopp. "O fato de ele poder jogar como zagueiro o torna inacreditavelmente valioso para nós. Sabíamos no ano passado que perderíamos Emre Can, que tem um perfil parecido. Sempre foi o nosso plano ter o Fabinho para fazer estas funções também."

O treinador admite que não esperava precisar de uma improvisação por contar com quatro bons zagueiros em seu elenco. As lesões de Dejan Lovren, mais recente, e Joe Gomez, no fim do ano, prejudicaram a escalação do treinador, que perdeu também Virgil van Dijk contra o Bayern por suspensão.

"Contando com quatro zagueiros, não pensávamos que precisaríamos usar o Fabinho nesta posição. Mas ele, felizmente, pode jogar ali, o que nos ajuda bastante. Vamos ver o que acontece no futuro, mas ele é um meio-campista e vamos usá-lo nesta posição o maior tempo possível", comentou Klopp.

Para o clássico de domingo, no Old Trafford, o treinador não deve precisar contar com a versatilidade de Fabinho na zaga. Lovren segue machucado, mas Van Dijk retornará ao time titular para formar dupla com Joel Matip.