Versátil, Rodrigo Caio ganha elogios de Paulo Autuori Enquanto busca respostas para fazer o São Paulo voltar a ganhar, Paulo Autuori parece ter a convicção de que Rodrigo Caio é uma das peças que farão o time sair da crise. Mesmo com Paulo Miranda recuperado de lesão e a possibilidade de contar com Antonio Carlos, contratado do Botafogo esta semana, o treinador manterá o volante improvisado na defesa contra o Fluminense, neste domingo.