Versátil, Yuri pode jogar em três posições no Santos

Yuri chegou ao Santos graças à excelente campanha do Osasco Audax no Campeonato Paulista mas também pela versatilidade dentro de campo. Ele joga como zagueiro, libero e volante, dando a Dorival Júnior um bom leque de opções para escalá-lo. "Já estou acostumado, não seria problema jogar nessas posições", afirmou.

No meio de campo, como volante, Yuri tem duas chances de jogar. Uma é 'revezar' com o veterano Renato, que tem 37 anos. Outra é aproveitar o espaço que deve ser deixado pela convocação de Thiago Maia, cotado para jogar os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

Na zaga, Yuri poderia entrar na vaga de David Braz, que ficará fora do time duas semanas para recuperar melhor forma física. "No Audax, eu vinha jogando como zagueiro ou líbero e volante", disse o jogador de 21 anos durante sua apresentação. Ele assinou contrato até o final de 2017.

Yuri foi regularizado nesta quarta-feira na CBF nesta quinta-feira e poderá estrear no jogo deste domingo contra o Santa Cruz. Como ele vem treinando com o elenco durante a semana, ele tem condição física para jogar. Jean Mota, que assinou contrato de quatro anos, também teve a documentação regularizada e pode estrear. Jean, que estava no Fortaleza, será apresentado nesta sexta-feira.