Verstappen passa Hamilton na largada do sprint qualifying e é pole em Silverstone

Max Verstappen ganhou o primeiro sprint qualifying da história da Fórmula 1. Neste sábado, em Silverstone, o holandês líder do Campeonato Mundial de Pilotos não se inibiu com a imensa torcida a favor de Lewis Hamilton, na Inglaterra, o ultrapassou na largada para não apenas cravar a pole position, como somar um ponto a mais que o rival na prova rápida de 17 voltas.

A Red Bull Racing comemora mais uma pole de seu principal piloto, a oitava na carreira, ao mesmo tempo em que lamenta o erro de Sérgio Perez, apenas o último no grid após rodar sozinho. As Mercedes sai logo atrás, com Hamilton e Valtteri Bottas.

"Aqui é muito difícil de ultrapassar e travei uma briga boa na primeira volta com o Lewis (Hamilton). Estou feliz com esses três pontos, apesar de achar estranho essa pole position diferente", afirmou Verstappen. Mas, no final, os pneus terminaram com muitas bolhas. Porém, estou muito feliz para amanhã."

Sobre a estratégia, Verstappen explicou que a Red Bull não deve mexer no carro, apesar dos problemas nos pneus. "Começamos com pouco combustível para acelerar bastante. Isso é estressante para os pneus e temos de cuidar disso. Contudo, não podemos mexer no carro, estamos rápidos e devemos repetir isso amanhã. Temos condições de fazer um boa corrida."

Verstappen largou muito bem e foi logo assumindo a primeira colocação, ultrapassando Hamilton, que tentava dar o troco ainda na primeira volta. O inglês não conseguiu recuperar a posição e viu o rival da Red Bull Racing abrir vantagem. Quem surpreendeu na largada foi Fernando Alonso, subindo do 11° lugar para o quinto. Enfileirou logo cinco ultrapassagens com sua Alpine.

Com apenas 17 voltas para buscar posições, Sérgio Perez, companheiro de Verstappen, fazia prova agressiva quando acabou rodando sozinho, saiu da pista e acabou caindo para a penúltima colocação. Queria ajudar o companheiro na briga contra as Mercedes e acabou jogando fora sua corrida rápida.

Lando Norris conseguiu ganhar o quinto lugar de Alonso, que sofria pressão da outra McLaren. Não resistiu à pressão de Daniel Ricciardo. Lá atrás, Pérez não conseguia recuperar as posições. Ultrapassou só Mick Schumacher após quatro voltas do erro na pista.

Verstappen abriu quase três segundos, cravando voltas cada vez mais rápidas, para não apenas garantir a pole position para a corrida deste domingo, como abrir um ponto a mais que o inglês. A corrida sprint valeu três pontos para o holandês, dois para Hamilton e mais um para Bottas. Pérez se retirou da prova faltando uma volta por estratégia da equipe. Largará dos boxes neste domingo.

Confira o resultado da sprint qualifying/grid de largada do GP da Inglaterra:

1º) Max Verstappen (HOL/Red Bull) - a 25min38s426

2º) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - a 1s430

3º) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - a 7s502

4º) Charles Leclerc (MON/Ferrari) - a 11s728

5º) Lando Norris (GBR/McLaren) - a 24s111

6º) Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) - a 30s959

7º) Fernando Alonso (ESP/Alpine) - a 43s527

8º) Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin) - a 44s439

9º) George Russell (GBR/Williams) - a 46s652

10º) Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 47s395

11º) Carlos Sainz (ESP/Ferrari) - a 47s798

12º) Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - a 48s763

13º) Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) - a 50s677

14º) Lance Stroll (CAN/Aston Martin) - a 52s179

15º) Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) - a 53s255

16º) Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) - a 53s567

17º) Nicholas Latifi (CAN/Williams) - a 55s162

18º) Mick Schumacher (ALE/Haas) - a 1min08s213

19º) Nikita Mazepin (RUS/Haas) - 1min17s148

20°) Sergio Perez (MEX/Red Bull) - a uma volta