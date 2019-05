Vertonghen confia em título do Tottenham: 'Não estamos em Madri como turistas'

Os 26 jogadores do Tottenham relacionados pelo técnico Mauricio Pochettino que viajaram na última quarta-feira para Madri, palco da decisão da Liga dos Campeões contra o Liverpool, fizeram na manhã deste quinta o primeiro treino em solo espanhol visando o grande confronto marcado para este sábado, às 16 horas (de Brasília), no estádio Wanda Metropolitano.

Depois da atividade, realizada em um dos campos do CT do Real Madrid, o zagueiro Jan Vertonghen projetou a final e deixou claro que está muito confiante na conquista do título, embora o seu clube nunca tenha disputado a partida que vale o troféu continental. E isso mesmo tendo pela frente um tradicional rival inglês que é pentacampeão europeu e cuja atual equipe também avançou à decisão continental no ano passado.

"Não estamos aqui (em Madri) como turistas. Nós estamos aqui para vencer e fizemos tudo para criar as melhores condições possíveis (para ganhar o título) nesta última semana (da temporada)", avisou o defensor belga, se referindo também ao planejamento do Tottenham, que optou por viajar na última quarta-feira para ter um maior tempo de adaptação à capital espanhola.

"Todo mundo está feliz, foi uma boa decisão vir a Madri alguns dias mais cedo e focar ainda mais a final. O tempo está bom, a atmosfera está boa e todos parecem afiados", disse o atleta, que acaba de se recuperar de lesão, assim como acontece com Harry Kane, Davinson Sanchez e Harry Winks, todos relacionados para esta viagem à Espanha.

O experiente Vertonghen, de 32 anos, estava preocupado com uma lesão no tornozelo sofrida durante a histórica vitória por 3 a 2 sobre o Ajax, de virada, em Amsterdã, no confronto de volta das semifinais da Liga dos Campeões. Porém, ele se recuperou e foi reintegrado aos treinos com o elenco do Tottenham na semana passada.

"Estou me sentindo muito bem, o melhor que já me senti em um bom tempo", garantiu o belga, sem esconder a ansiedade com a possibilidade de ajudar o clube de Londres a conquistar o título mais importante de sua longa história de 136 anos. "Eu não posso esperar. Eu alcancei um certo estágio da minha carreira e estar aqui com este grupo de amigos, que é o que nós somos, é especial. E nós temos de aproveitar este momento e fazer tudo que pudermos para ir para casa com este famoso troféu", reforçou.

No Tottenham desde 2012, depois de também trilhar uma longa passagem com a camisa do Ajax, pelo qual iniciou a sua carreira profissional em 2006, Vertonghen ajudou o seu time a terminar o último Campeonato Inglês na quarta posição e também aposta no seu bom momento individual, e no da própria equipe, para coroar a temporada com o título europeu. "Este pode ser considerado um dos melhores anos da minha carreira. Alcançar isso com este grupo de caras é ótimo. É um grupo talentoso e eles merecem isso (a ida à final e a taça da Liga dos Campeões)", destacou.