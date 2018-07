Vetado, Dudu Cearense desfalca Botafogo diante do Vitória no domingo Após sentir um problema muscular na sua estreia pelo Botafogo, no jogo contra o Santos no último domingo, o volante Dudu Cearense ficou sem treinar durante toda a semana e acabou vetado pela comissão técnica alvinegra neste sábado para a partida diante do Vitória.